In mijn online cursus besteed ik veel tijd aan de vier stadia van het herschrijven. Want herschrijven móét. Herschrijven verschaft je inzicht in de werking van je column.

Je herschrijft niet omdat een column niet goed is, je herschrijft om een column beter te krijgen.

Neem maar een voorbeeld aan (ik had het al eens eerder over hem) George Orwell. Dit is de eerste pagina van zijn boek 1984.

R.E.S.P.E.C.T.