Afgelopen zaterdag mocht ik aanschuiven in het radioprogramma De Taalstaat, van Frits Spits, op Radio 1. We babbelden wat over het schrijven van columns, irritante woorden en over Lodewijk Asscher die zijn teksten beter niet zelf kan schrijven.

Het item kun je hier terugluisteren:

http://www.nporadio1.nl/de-taalstaat/onderwerpen/387486-de-digitaalstaat-met-luuk-koelman