Data = dokken

Op vakantie? Let dan goed op als je online je vliegticket koopt, want het is maar net op welk moment je de prijzen checkt. Binnen een uur kan je ticket twee keer zo duur zijn – of goedkoop.

Ooit is onderzoek gedaan naar de tarieven van Ryanair. Die bleken maar liefst 640 (!) procent te kunnen fluctueren. Er was geen peil op te trekken. Verder dan de conclusie ‘regelmatig checken loont’ kwamen de onderzoekers niet. Rijst de vraag: wat is er aan de hand, waarom fluctueren prijzen zo snel?

Eén theorie is dat luchtvaartmaatschappijen slim gebruik maken van IP-adressen en cookies. Wie bijvoorbeeld vier keer dezelfde reis heeft bekeken, krijgt de vijfde keer een veel hogere prijs voorgeschoteld. Om vervolgens bij de zesde keer weer de oude prijs te zien. ‘Heb ik even mazzel,’ denk je dan: ‘snel kopen!’

Maar luchtvaartmaatschappijen geven niet om IP-adressen en cookies. In plaats daarvan houden zij zich bezig met ‘yield management’: het aantal beschikbare plaatsen in een vliegtuig dient verkocht te worden tegen een zo hoog mogelijke prijs. Waarbij yield het aantal centen is dat een passagier gemiddeld per gevlogen kilometer betaalt.

Computers berekenen haarfijn hoe ‘gretig’ de klant is. Is de animo voor een bepaalde vlucht groot, dan stijgt de getoonde prijs automatisch. Is de animo klein, dan daalt de prijs. Dit heet ‘prijselasticiteit’. Waar de software ook naar kijkt, is de datum van je terugreis. Wil je op dezelfde dag heen en weer, dan ben je zeer waarschijnlijk een zakenreiziger. Ook dan stijgt de getoonde prijs. Slim hè!

Maar nu de nieuwe ontwikkeling: yield management is al lang niet meer voorbehouden aan vliegtuigmaatschappijen en de reisbranche. In de Verenigde Staten zijn online stores continu op zoek naar de maximale prijs die de consument bereid is te betalen. Het immense dataspoor dat iedere internetter online achterlaat, is een bron van informatie voor online winkeliers. In The Atlantic staat hierover een zeer lezenswaardig artikel.

Woon je bijvoorbeeld in een rijke buurt? Dan is de kans groot dat je bereid bent meer te betalen voor hun product dan iemand die in een doorsnee wijk woont. Dus krijg je een hogere prijs voorgeschoteld. Hoe meer data online winkels van je hebben, des te beter ze kunnen inschatten welke prijs jij maximaal bereid bent te betalen voor hun product.

Ben je spoorstudent? Check het eens: als het warm is, stijgt de prijs van een blikje cola in de automaat op het perron. Automatisch, want het apparaat checkt de buitentemperatuur. Nog een jaartje of tien, dan leest de automaat op het perron stiekem je smartwatch uit, omdat die weer het vochtgehalte in je lichaam bijhoudt.

Data. Alles draait om data. En jij maar beweren dat ze alles van je mogen weten, omdat je toch niets te verbergen hebt. Fijne vakantie!