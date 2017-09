Even bellen met Hans Smolders

Loopt er een kat rond in je studentenhuis? Pas maar op! De Tilburgse politicus Hans Smolders (van Lijst Smolders) wil een boete van 400 euro voor elke loslopende en poepende kat. Het is namelijk “niet de bedoeling dat de tuin van de buurman wordt gebruikt als kattenbak.”

Een “zero tolerance-beleid” noemt Smolders de boete. In elke Tilburgse wijk moeten daarom continu twee toezichthouders rondlopen, die katteneigenaren aanspreken op hun gedrag. Dat zijn meer dan twintig toezichthouders in totaal.

Vragen doemen op. Hoe spreek je een katteneigenaar aan op zijn gedrag? Bij hondenbezitters snap ik dat nog wel; zij laten hun viervoeter uit. Maar bij kattenbezitters is dat toch een stuk lastiger.

Daarom heb ik even gebeld met Hans Smolders. Hij legt uit dat toezichthouders overdag gaan posten bij dierenspeciaalzaken: “Zij kijken dan bij iedereen die de winkel verlaat in de tas. Als een mevrouw dan bijvoorbeeld dertig Whiskas maaltijdzakjes heeft gekocht, maar geen kattenbakkorrels, dan weet zo’n controleur genoeg en kan hij, wat mij betreft, die prent van 400 euro uitschrijven.”

“Maar meneer Smolders, hoe betrap je als toezichthouder nu op heterdaad een kat die in andermans tuin kakt? Je kunt als gemeenteambtenaar toch moeilijk over schuttingen heen klimmen om door achtertuintjes van burgers te banjeren?”

“Waarom kan dat niet? Met het gluren in kliko’s hebben Tilburgers ook geen enkel probleem. Ik zeg altijd maar zo: zij die welwillend zijn, hebben niets te vrezen. Burgers zonder kat zullen deze patrouilles alleen maar toejuichen.”

“Ja maar, katten zijn toch nachtdieren?”

“Nou en? Overdag posten de toezichthouders bij dierenspeciaalzaken. ’s Nachts patrouilleren zij door achtertuinen. Elke toezichthouder wordt daartoe uitgerust met een kattenvangnet én een nachtkijker. Dus ik zie het probleem niet. Jammer dat u weer typisch zo’n journalist bent die in problemen denkt, in plaats van in mogelijkheden.”

“Dat is niet waar, meneer Smolders. Ik denk graag in mogelijkheden. De enige mogelijkheid die ik zie om uw plan in de praktijk te brengen, is DNA afnemen van alle katten die in Tilburg woonachtig zijn.”

“DNA? Dat klinkt best wel modern en eigentijds. En dan?”

“Burgers die tijdens het tuinieren in een drol grijpen, kunnen deze dan afgeven op het gemeentehuis. In een boterhamzakje bijvoorbeeld. Als er vervolgens een DNA-match is, krijgt het baasje een boete.”

“Dat is niet eens zo’n gek idee, meneer Koelman. Wellicht heb ik u onderschat. De gemeente moet een groot DNA-laboratorium oprichten, een Tilburgs Forensisch Instituut. Wacht dan pak ik er pen en papier bij.”

“In het Amerikaanse Seattle doen ze dit al met hondenpoep.”

“Echt waar? Geweldig! Gaat u door, ik schrijf mee.”

“Er is één probleem, meneer Smolders. De drol moet wel vers zijn, waarschuwen DNA-experts. Anders wordt het moeilijk er een goed profiel uit te halen.”

“Waarom is dat een probleem?”

“Katten begraven hun uitwerpselen.”

“Verdulleme nog aan toe. De gluiperige kutbeesten. Ik had het kunnen weten! Alleen al de manier waarop de kat van de buren me aanstaart terwijl hij tussen mijn rododendrons kakt. Precies diezelfde oogjes als Volkert van der Graaf. Ook al zo’n kattenliefhebber.”



Share Share +1 Shares 0