Alle politici roepen dat jouw stem ‘het verschil kan maken’. Ik vind dat zo’n onzin. Wanneer je even rekent, besef je dat stemmen een volstrekt onrendabele en onverschillige bezigheid is.

Hoeveel tijd ben je kwijt aan het uitbrengen van je stem? Naar het stemlokaal wandelen, vakje aankruisen en weer terug naar huis. Ik schat een half uur. Maar je zult voor een weloverwogen keuze ook televisiedebatten moeten volgen, stemwijzers invullen en verkiezingsprogramma’s doorpluizen. Laten we zeggen dat dit alles je acht uur kost. Dat is één werkdag. Stel, je bent student. Wat had je dan in die acht uur ook kunnen doen? Werken bijvoorbeeld. Acht uur vakken vullen bij de Appie had je dan zo’n 80 euro opgeleverd.

Maar helaas, je besloot die uren te spenderen aan stemmen. Rijst de vraag: wat levert stemmen dan op? Voor één Kamerzetel zijn 65.000 stemmen nodig. Oftewel: in ruil voor die gemiste 80 euro mag je je invloed laten gelden op 1/65.000ste zetel. Tenminste, als je mazzel hebt. Want stem je op een splinterpartij die niet in de Kamer komt, dan wordt je stem verdeeld onder de grootste partijen. En stem je op een gearriveerde partij, dan is de kans levensgroot aanwezig dat de reden waarom jij op die partij stemde (bijvoorbeeld: meer geld naar onderwijs), tijdens de formatie als politiek wisselgeld wordt gebruikt. Kortom: nul garantie.

Enfin, je hebt dus op hoop van zegen 80 euro gespendeerd aan 1/65.000ste zetel. Dat noemen politici dan ‘het verschil maken’. Is 80 euro een redelijke prijs voor 1/65.000ste Kamerzetel? Reken zelf maar uit wat één hele Kamerzetel dan kost aan gemiste inkomsten: 65.000 x 80 euro = 5,2 miljoen euro. En dan doet die politicus nog niet wat jij wil!

Dus hoezo ‘verschil’?

Bron foto: Wikimedia