Iedereen liegt

Wat heb je aan surveys wanneer proefpersonen geneigd zijn de sociaal wenselijke antwoorden te geven? Die vraag werpt het boek Everybody Lies op van Seth Stephens-Davidowitz. De Amerikaanse econoom, ooit data-analist bij Google, betoogt dat je pas écht ziet wat mensen denken, wanneer je hun online zoekgedrag bestudeert.

Het is even schrikken, want Stephens-Davidowitz vergelijkt de realiteit die we onszelf voorhouden met het beeld dat Google Trends laat zien. Geen enkele Amerikaan die zegt dat hij racistisch denkt, maar op basis van de in Google ingevoerde zoektermen ‘I hate niggers’ en ‘nigger jokes’ komt Stephens-Davidowitz tot heel andere conclusies. Op zijn ‘kaart van heimelijke racisme in de VS’ hebben staten waar Trump de verkiezingen won, de hoogste ‘nigger’-score. Volgens Stephens-Davidowitz één van de redenen waarom Trump bij veel Amerikanen zo populair is. Hij zegt gewoon hardop wat mensen denken, maar niet durven te zeggen.

Ook opmerkelijk: ‘officieel’ geeft 2,5 procent van de Amerikaanse mannen aan homoseksueel te zijn. Maar afgaande op het soort porno dat mannen zoeken, komt Stephens-Davidowitz uit op een cijfer van 5 procent. Met andere woorden: miljoenen Amerikanen zitten nog steeds in de kast. Of deze, over latent seksisme: de vraag ‘is mijn zoon hoogbegaafd’ komt ruim twee maal zo vaak voor als de vraag ‘is mijn dochter hoogbegaafd’. Terwijl jongens niet vaker hoogbegaafd zijn dan meisjes. En tot slot: volgens onderzoeken hebben getrouwde stellen gemiddeld twee maal per week seks, maar Stephens-Davidowitz twijfelt. Online wordt 16 keer vaker gezocht op ‘mijn man wil geen seks’ dan op ‘mijn man wil niet praten’.

Is Everybody Lies een ontluisterend boek? Nee, het is juist een geruststellend boek. Al die gecultiveerde selfies op Facebook, van al die blije mensen met hun bijna perfecte leventjes; ik bekijk de beelden die we elkaar voorhouden schaterlachend. Wat iedereen eigenlijk al lang wist, is eindelijk bewezen. Dank je wel, Seth!