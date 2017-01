Over creativiteit en verveling

Onlangs stuitte ik op een interview met Lynda Barry. Zij is cartoonist en ‘professor in de creativiteit’ aan de universiteit van Wisconsin.

Ze sprak bij ruimtevaartorganisatie NASA over creativiteit als “a different take on problem-solving.”

Blij verrast was ik door haar pleidooi voor verveling, een gemoedstoestand die niet meer bestaat sinds iedereen een smartphone heeft. Funest voor de creativiteit!

Want verveling is de overtreffende trap van ontspanning. En een ontspannen geest is een absolute noodzaak voor creativiteit. Iets wat ik mijn cursisten ook altijd op het hart druk.

Knoop de volgende quote van Barry goed in je oren:

The phone gives us a lot but it takes away three key elements of discovery: loneliness, uncertainty and boredom. Those have always been where creative ideas come from.