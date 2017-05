Koelman mailt met Glorix

De e-mail aan Glorix

Geachte dame/heer,

Afgelopen week kocht ik bij de Albert Heijn uw ‘Glorix Hygiënische doekjes’. Vochtige doekjes voor de dagelijkse hygiëne die ik voorheen altijd van het merk ‘Page’ kocht.

Echter: het gebruik van uw Glorix vochtige doekjes veroorzaakt bij mij na gebruik een zeer rode, jeukende irritatie. Ik vraag mij af hoe dat komt, daar uw doekjes volgens de verpakking geen bleek bevatten en uitermate geschikt zijn voor het toilet.

In afwachting van uw reactie,

L. Koelman

[in oorspronkelijke e-mail is pseudoniem gebruikt- LK]





Het antwoord

Geachte mevrouw/heer Koelman,

Hartelijk dank voor uw reactie.

De GLORIX doekjes zijn niet bedoeld voor persoonlijke hygiëne. Dit zijn doekjes om oppervlakken in huis te reinigen. Op de verpakking staat ook vermeld wat er mee schoon gemaakt kan worden. In het rode tekst gedeelte wordt ook vermeld dat dit niet geschikt is als persoonlijk verzorgingsproduct.

Vertrouwend u ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

GLORIX





De e-mail terug

Geachte heer/mevrouw

Dank voor uw reactie waarin u stelt dat ‘Glorix Hygiënische Doekjes’ slechts bedoeld zijn om oppervlakken in huis te reinigen. Dat is inderdaad correct, al plaats ik hierbij gaarne de opmerking dat ik mij in het geheel niet bezig houd met het huishouden – laat staan met het lezen van verpakkingen van schoonmaakmiddelen! Dat doet mijn werkster. Zij raadde mij uw doekjes aan omdat deze (en zo staat het ook op de verpakking) “probleemloos op afwasbare oppervlakken gebruikt kunnen worden”.

Nu is mijn werkster een nette dame van het oude stempel. Vandaar dat ik spoorslags aannam dat zij met deze opmerking mijn achterwerk bedoelde. Immers, waar zijn hygiënische doekjes anders voor bedoeld?

Geen enkele reden dus voor mij om een onderscheid te maken tussen beide verpakkingen. Een communicatiestoornis waarvoor u vanzelfsprekend geen blaam treft.

Maar waarvoor u mijns inziens echter wél blaam treft, is het feit dat uw ‘Glorix Hygiënische Doekjes’ en het reguliere ‘Vochtig Toiletpapier’ voor een leek niet uit elkaar zijn te houden. En zeker niet op de tast!

Sta mij toe deze bewering met enkele foto’s te onderbouwen:



U ziet: een alleszins proper toilet met links ‘Page Vochtig Toiletpapier’ en rechts uw ‘Glorix Hygiënische Doekjes’.



Hier een foto om u duidelijk te maken hoe ik – als drukbezet man – tijdens mijn toiletbezoek vooral oog heb voor berichten inzake de wereldpolitiek.



Zó maak ik gebruik van vochtig toiletpapier. Op de tast met de rechterarm achter mij reikend.



Om vervolgens losjes vanuit de pols de optimale milde reiniging, die zo kenmerkend is voor vochtig toiletpapier, te bewerkstelligen.



Echter… ziehier de situatie nadat de werkster het toilet heeft gekuist. Ziet u het verschil met foto 1? Ik verzeker u: een consument met serieuze aandrang valt zoiets echt niet op!



Nietsvermoedend grijp ik achter mij…



De rest kunt u, wanneer u alle huidonvriendelijke en ronduit bijtende bestandsdelen op de verpakking van uw ‘Glorix Hygiënische Doekjes’ nog eens naleest, zelf wel invullen.

Graag uw reactie.

Met de meeste hoogachting,

L. Koelman





Het antwoord

Geachte heer Koelman,

Hartelijk dank voor uw bloemrijke lezing.

Wij hebben uw strip verhaal doorgenomen en komen tot de volgende conclusie. U gebruikt geen bewaardoos voor de GLORIX doekjes en daar door is de verwarring compleet. Om nu verdere misverstanden te voorkomen sturen wij u een doos toe. U kunt dan zonder probleem het juiste doekje voor het juiste moment kiezen.

Vertrouwend u ingelicht te hebben.

Met vriendelijke groet,

GLORIX consumenten Voorlichting

Mw. C.A. de Boer

En enkele dagen later per post



Met in het bijgevoegde foldertje de opmerkelijke zinsnede:







