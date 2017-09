Waar ideeën vandaan komen

Waar komen goede ideeën vandaan? Bij de een is een idee net zoiets als een blikseminslag, een positieve opdoffer voor de hersenen. Bij een ander bestaat een idee uit kleine stukjes, alsof het een puzzel is.

Of zijn ideeën niets meer dan gedachten die langzaam door sijpelen, bijvoorbeeld wanneer we een ‘oud’ idee van iemand anders bestuderen?

De rode draad is altijd deze: ideeën zijn het resultaat van een proces dat ‘werken’ heet. Of, zoals Chuck Close stelt: “Inspiration is for amateurs. The rest of us just show up and get to work.”

Eerst was er niets en toen pas er opeens die ingeving? Nee, zo werkt het niet. In onderstaande video leggen creatievelingen als David Lynch uit hoe zij aan inspiratie komen:

Waar goede ideeën óók vandaan komen, leer je overigens ook in mijn online cursus Creatief & Productief. :p



