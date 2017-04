Zo zijn Nederlanders

Nederlanders in het buitenland, je kunt ze maar beter mijden. Zo kortaf, ongeïnteresseerd, ongemanierd, lomp, asociaal – ja ronduit onbeschoft – als een ober op een Amsterdams terras is, zo gedragen Nederlanders zich over de grens.

Horken zijn het. Dat de Nederlander geen manieren heeft, merk je pas in het buitenland. In Duitsland als eerste uit een trein stappen? Daar kan het. In Nederland word je door de meute direct weer terug de coupé in gedreven. Nog erger zijn Nederlandse toeristen in een zojuist geland vliegtuig. Terwijl het toestel nog aan het taxiën is, staan ze al te dringen bij de uitgang; als varkens aan de trog.

Daarom draag ik op vakantie nooit T-shirts met een Nederlandse tekst, bang als ik ben door landgenoten te worden aangesproken. Mijn vriendin en ik schakelen automatisch over op een zelfverzonnen soort koeterwaals wanneer aan een tafeltje naast ons Nederlanders aanschuiven. “Dat zijn Zweden”, fluisteren ze dan. En na het nodige bier: “Knäckebröd!!! HAHAHA!” Dat is dan humor. Op vakantie denken Nederlanders altijd dat ze Paul de Leeuw zijn. En zo gedragen ze zich ook. Je nergens iets van aan trekken, dat is de houding. Op vakantie mag alles. Daar betaal je immers voor.

Nederlanders aan het zwembad; ze zijn er niet, maar hun handdoek ligt wel alvast op de ligstoel. Intussen verkennen ze met ontbloot bovenlijf de binnenstad. Nederlandse mannen met tieten en een afritsbroek in een kathedraal. Het is een plaag.

’s Avonds uit eten. Nederlanders zijn gek op rondrennende, krijsende kinderen in restaurants. Tenminste, zolang het hun eigen kroost is. En een fooi zit er nooit in, want op de bediening valt altijd wel iets aan te merken. Daarna op de hotelkamer indrinken en het nachtleven in. Ook daar zijn Nederlanders moeiteloos te herkennen: bij binnenkomst al dronken. De rest van de avond hossen ze in polonaise voorbij, alsof ze net terug zijn uit Srebrenica.

De volgende ochtend staan ze nors van de kater met zijn allen aan een kinderijsje te likken, ergens op een boulevard. In het hotel liggen de handdoeken alweer op de ligstoelen bij het zwembad. Een nieuwe dag kan beginnen.

Zo zijn Nederlanders. Raar dat ik dat nu pas zo helder zie. Maar ja, dat is het mooie van vakantie. Het levert altijd nieuwe inzichten op.

