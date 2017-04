Boek uitgeven: in eigen beheer of via een uitgeverij?

Een vraag die me meerdere malen per week wordt gesteld: Luuk, ik wil een boek uitgeven. Maar wat is wijsheid? Kies ik voor eigen beheer of probeer ik het bij een reguliere uitgeverij?

Hier valt niet zomaar een eensluidend antwoord op te geven, omdat de omstandigheden voor iedere vragensteller anders zijn.

Wat ik wél kan doen, is jou als lezer daarom uitleggen wat ík zou kiezen. In onderstaand filmpje vertel ik je het hoe en waarom van mijn keuze én welke vier argumenten ik daarbij belangrijk vind. Doe er je voordeel mee!