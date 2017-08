De echte waarheid over André Hazes

Afgelopen dinsdag was het de vierde sterfdag van André Hazes en dat zullen we weten ook. Robert de Waal, voormalig bodyguard van Dré, presenteerde die dag zijn boek ‘De schaduw van André’. Boordevol onthullingen, bijvoorbeeld over de zelfmoordpogingen die Dré zou hebben ondernomen. Opgeschreven met toestemming van weduwe Rachel.

Maar daarmee zijn we er nog niet. Jan en Friedel van Galen, de ouders van Rachel, zitten ook achter de tekstverwerker. Zij willen een boek publiceren waarin zij ‘schokkende feiten’ onthullen over het leven van hun dochter, die zij een ‘niets ontziende weduwe’ noemen.

Rachel dreigt haar ouders nu met een claim van 100.000 euro wanneer zij hun plannen doorzetten. Dat heeft volgens papa Jan van Galen alles te maken met de grenzeloze geldzucht van dochter Rachel. “Maar er is meer, veel meer. Zo erg dat ik er nauwelijks over kan praten”.

Dat valt gelukkig mee. Ik heb papa Jan gebeld, want de familie Van Galen staat gewoon in het telefoonboek. Ruim twee uur sprak ik met het echtpaar. Vooral Jan was erg emotioneel, want de onthullingen liegen er niet om. Zo zou Rachel een relatie met Robert de Waal hebben gehad, die zeven jaar jonger is dan zij. Ze verleidde hem toen hij 20 was. Rachel zorgde er ook voor dat Robert bij Dré aan de slag kon, als bodyguard. Dré wilde eerst niet, want wat moest hij in hemelsnaam met een bodyguard? Maar Rachel zette door.

Op een zomeravond in 2003 zat Dré op de veranda voor zijn Vinkeveense villa. Hij was zo dronken dat zijn hersenen allang niet meer registreerden wat hij zag. Toen heeft Rachel haar jeep voor de veranda geparkeerd en het op de motorkap met bodyguard Robert gedaan. Papa Jan kwam toevallig langs om een cd’tje af te geven. Hij zag het gebeuren. De tranen schoten hem in de ogen. Daar zat Dré in zijn schommelstoel, niets ziend met een schaal knakworsten op schoot. Voor hem op de oprit lag Robert ruggelings op de motorkap, broek op de knieën. Rachel bovenop hem.

Nog zoiets. Weinig mensen weten dat André elk jaar dertig mongoloïde kinderen uitnodigde in zijn huis in Vinkeveen. Gewoon om iets goeds te doen, want Dré had een klein hartje. Na zijn dood is Rachel daarmee doorgegaan. Maar toen oud-voetballer John de Wolf voor de tweede keer zijn liefdesrelatie met haar verbrak, is Rachel doorgedraaid. Daarna kreeg je dat gedoe met die kikker die de reïncarnatie van Dré zou zijn. Rachel heeft toen die mongoloïde kinderen met rietjes de Vinkeveense Plassen achter haar huis laten uitkammen. Wie de meeste kikkers opblies, kreeg een door haar gesigneerde cd van Dré. De grond lag bezaaid met kikkerlijkjes. Niemand die dat weet, maar het is de enige echte waarheid.

Zomaar twee onthullingen uit het boek dat hopelijk snel komen gaat. Ik schrijf het hier voor alle zekerheid op omdat alles verteld moet worden en niets verzwegen. Uit respect voor Dré.





