Gemeenteraadsleden gezocht: Koelman solliciteert bij de PVV

Geert Wilders is naarstig op zoek naar gemeenteraadsleden. Wel nette mensen, want “wie van extremiteiten houdt, hoeft zich niet te melden”.

Laat ik eens een poging wagen, om dat te checken. Welke van de gemeenten kies ik? Ach, gewoon ogen sluiten en met de vinger prikken. Ja, Den Helder!



De e-mail aan de kandidaat@pvv.nl

Geachte heer Wilders,

Mijn naam is Samantha Gerritse, ik woon in Den Helder, in de Ceramstraat. Als u Den Helder een klein beetje kent, weet u wellicht dat dat een buurt is boordevol moslims.

Nederland is Nederland niet meer. Daar wil ik iets tegen doen, in de politiek! Ik wil niet langer meer aan de zijlijn staan. Bij mij achter heb je een beekje. Daar zie ik ‘s zomers altijd een paar Syrische jongetjes in een rubberbootje ronddobberen. Dan denk ik: blijkbaar is dat een hobby van ze, water. Eens een bootvluchteling, altijd een bootvluchteling.

Geen wonder dat ze dan allemaal Nederland komen binnendrijven. Jammer dat dat water in het beekje niet hartstikke hard stroomt richting open zee, denk ik dan altijd, maar dat mag je niet hardop zeggen tegenwoordig. Dreven ze maar af richting Engeland of zo. Dan waren we daar ook mooi van verlost, zeker nu ze daar uit Europa stappen.

Graag hoor ik van u over de verdere procedures. Ik ben onderneemster en bestier mijn eigen nagelstudio.

Groetjes,

Samantha Gerritse



Het antwoord

Geachte mevrouw Gerritse,

De fractie van de Partij voor de Vrijheid Noord-Holland wil u hartelijk danken voor uw interesse om kandidaat-gemeenteraadslid te worden voor de PVV in uw gemeente Den Helder. Dat stellen wij zeer op prijs!

Graag willen wij u dan ook uitnodigen om uw volledige CV en een motivatiebrief te sturen. Dat is de eerste stap van de procedure.

Alvast onze dank voor uw moeite en nog een fijne avond toegewenst!

Met vriendelijke groet,

Secretaris Selectiecommissie PVV N-H



Oh jee, nu moet ik Samantha een adres en telefoonnummer geven. Een adres verzinnen is niet zo moeilijk: je neemt een echte straat, maar met een niet bestaand huisnummer. En een sim-only kopen en in een oude mobiel proppen, is ook geen probleem. Om het plaatje rond te maken, laat ik wel nog even iemand de voicemail inspreken. Je weet immers maar nooit!

De e-mail terug

Geachte Secretaris,

Als pvv wil ik het verschil maken. De huidige politiek moet zich schamen voor wat er nu allemaal gebeurt. Dat is extra belangrijk omdat Den Helder aan zee ligt en de vluchteling via internationale wateren tot ons komt. Misschien nu nog niet maar dat gaat zeker nog komen wanneer de middellandse zee afgesloten word. Dan varen ze gewoon links-om richting Den Helder.

Niets is toeval is mijn levensmotto. Dat bootvluchtelingen LINKS-om moeten varen om Den Helder te bereiken zegt al genoeg. Laat ze maar mooi rechtsom varen en ergens in een of ander moslimland terecht komen waar de getinte huidkleur de overheersende huidkleur is. Ik noem dat: Den Helder helder houden!

Wat kan ik allemaal over mijzelf vertellen?

Ik ben geboren in Ruurlo in 1972. Na de lagere school deed ik de Mavo op de Staring Scholengemeenschap in Lochem. Daar op school zaten veel marokkanen. Ik wil ze niet allemaal over 1 kam scheren maar er zaten ook tamils tussen. Die woonden vlakbij in een opvangcentrum of beter gezegd ze stonden op parkeerplaatsen te roken en meisjes aan te spreken. Mij ook dan vroegen ze of ik achterop wilde. Ik vroeg me toen al af hoe ze aan die fietsen kwamen want ze hadden er allemaal eentje en die zijn echt niet meegekomen op die gammele bootjes. Wat ik me nog het meest herinner zijn hun viezige nagels met rouwrandjes.

Zelf heb ik al 30 jaar gestileerde nagels. Ik let daar altijd op bij mensen. Zo heb ik op televisie gezien dat meneer Wilders prachtige handen heeft en net onderhouden nagels. Nagels zeggen alles over mensen. Mooi verzorgde nagels zijn een visitekaartje. Sinds 2001 heb ik van mijn passie mijn beroep gemaakt en ben ik onderneemster met mijn nagelstudio aan huis: Nails met Samantha. Ik kom dus bij de mensen thuis en heb zo heel vaak met dames en soms ook een enkele heer mogen spreken. Ik weet dus wat er leeft onder de mensen in Den Helder. Ze staan in grote meerderheid achter meneer Wilders.

Van 2002 – 2004 heb ik fel actie gevoerd tegen de komst van een woning voor asielzoekers bij ons in de straat. Daar zouden dan somalische mensen in komen te wonen. Nu heb ik niets tegen somaliers maar het zijn wel mensen met een andere cultuur. Wie weet doen ze hun behoeftes in de tuin je weet het niet. Wat daar dan van onder hun nagels terecht komt dat weet niemand. Daarom vind ik dat we ook acht moeten slaan op de gezondheidsrisico’s die de oorspronkelijke bevolking van Den Helder zo loopt.

Mijn verkiezingsleus zou dan ook zijn: OP NAAR EEN VERZORGD DEN HELDER VOOR EEN STAD ZONDER ROUWRANDJES

Verder vind ik het wel zo eerlijk u te melden dat ik momenteel in scheiding lig met mijn man Anton. Ik woon nu op de bovenetage van onze woning. U ziet ik ben een zelfstandige zakelijke vrouw die zich door niemand de kaas van het brood laat eten!

PS: Ik heb expres geen foto bijgevoegd omdat ik vind dat mensen niet op hun uiterlijk mogen worden beoordeeld.

Met de allerhartelijkste groet,

Samantha Gerritse



Het antwoord

Geachte mevrouw S Gerritse

Hartelijk dank voor uw aanmelding om zich in te zetten voor onze partij.

Helaas is een CV en/of een motivatiebrief nog niet in ons bezit.

Graag zouden wij deze alsnog van uw ontvangen op denhelderpvv@gmail.com

Wij zien uit naar uw reactie!

Met Vriendelijke Groet,

Vincent van den Born





De e-mail terug

Zeer geachte heer van den Born,

Op 18 april heb ik een uitgebreide motivatiemail verzonden met daarin mijn complete levensloop aan: verkiezingenpvvnh@gmail.com

Met Strijdbare Groet,

Samantha Gerritse



Het antwoord

Beste mevrouw Gerritse,

Dank voor uw reactie dat is vervelend uw motivatiebrief is niet aan mij is doorgegeven, uw reactie werd doorgeven als zonder brief.

De reacties gaan via fractie ondersteuning PVV Noord Holland.

Ik ga navraag doen of uw brief hier is aangekomen.

Fijn weekend!

Met Vriendelijke Groet,

Vincent van den Born





Het vervolg-antwoord

Geachte mevrouw S Gerritse,

Wij hebben uw motivatie brief ontvangen hiervoor onze dank.

Graag maken wij een afspraak met uw voor een eerste kennismaking gesprek.

Dit gesprek kan ook op uw huisadres plaatsvinden.

Eerste mogenlijkheden zijn maandag 8 of dinsdag 9 mei om 1300 uur.

Vernemen heel graag uw reactie.

Vriendelijke Groet,

Vincent van den Born



De e-mail terug

Geachte heer Van den Born,

Dat is positief nieuws! Dinsdag 9 mei om 13 uur komt mij goed uit.

Het zou fijn zijn wanneer het gesprek plaats kan vinden op het kantoor van de PVV. Het huis waar ik woon is nogal gehorig en mijn (bijna) ex-man Anton is (iets waar ik mij erg voor schaam, maar ik meld het u eerlijk) actief lid van d66. Hij heeft voor die partij zelfs gefolderd in winkelcentrum de Kroonpassage. Dan zeg ik: we hoeven de vijand niet mee te laten luisteren.

Tijdens ons kennismakingsgesprek leg ik u graag uit waarom Ik veel overeenkomsten zie tussen het schoonheidsvak dat ik uitoefen en de politiek van de PVV. Zo vind ik het uitzetten van Marokkanen, moslims en gekleurden net zoiets als het epileren van wenkbrauwen. Bij epileren worden overtollige wenkbrauw haartjes op een hygiënische manier verwijderd. Dat zorgt voor een perfect resultaat. Laten we dat perfecte resultaat ook nastreven in Den Helder. En uiteindelijk in heel Nederland!

En als er tegenstand is, zullen we als PVV moeten zeggen: zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dan gaan we hier in Den Helder over tot harsen. Harsen is een pijnlijke maar zeer effectieve manier van ontharing. En veel sneller dan haartje voor haartje bezig zijn, als u begrijpt wat ik bedoel.

Wanneer u mij het adres laat weten en eventueel ook een telefoonnummer heeft, zal ik er zijn!!

Met de allerhartelijkste en strijdbare groet,

Samantha Gerritse



Het antwoord

Geachte mevrouw S Gerritse,

Dank voor de reactie echter de PVV heeft in Den Helder momenteel nog geen kantoor.

Het eerste gesprek kan plaatsvinden onder genot kopje koffie in hotel Restaurant Wienerhof.

U zult dit wel kennen dat is naast het station.

De mogelijkheden voor een afspraak op deze lokatie is dindag 9 mei om 10:00 of 11:00 uur.

Wij vernemen wederom heel graag uw reactie.

Met Vriendelijke Groet,

Vincent van den Born

PVV Den Helder



De e-mail terug

Geachte heer Van den Born,

Voor dinsdagochtend 11 uur moet ik wel wat afspraken verplaatsen, maar vanzelfsprekend heb ik dat graag over voor de goede zaak. Ik kijk er naar uit de heer Wilders die ochtend te ontmoeten!!

Kunt u mij vertellen (dit voor mijn voorbereiding op het gesprek) hoeveel kandidaten meneer Wilders in totaal spreekt voor de functie van PVV gemeenteraadslid in Den Helder?

Ik verneem graag van u,

Met Allerhartelijkste Groet,

Samantha Gerritse



Het antwoord

Geachte mevrouw Gerritse,

Het kennismaking gesprek aanstaande dinsdag is met dhr van den Born.

Geeft u maar door of het u dinsdag uitkomt.

Anders kan er naar een andere datum gekeken worden.

Met Vriendelijke Groet,

Vincent van den Born

PVV Den Helder



De e-mail terug

Geachte heer Van den Born,

Nu ben ik toch even in verwarring. Enkel een gesprek met u alleen? Kunt u mij uitleggen waarom de heer Wilders niet aanwezig is? Ik was zo van plan hem na afloop van onze eerste ontmoeting van dienst te zijn als pedicure. Zijn voeten heerlijk verwennen in een warm bad met Dode Zee zouten (ik werk enkel met kwaliteitsproducten), en daarna het eelt verwijderen.

Met Allerhartelijkste Groet,

Samantha Gerritse

P.S. Ook heb ik kortingsbonnen voor zijn lijfwachten.



Het antwoord

Geachte mevrouw S Gerritse,

Door het onverwachte grote aantal aanmeldingen is er een meer uitgebreide eerste selectie gedaan.

Helaas moeten wij mededelen dat hierbij de procedure met uw niet zal worden voortgezet.

De PVV dankt uw voor de reactie en wenst uw veel succes in de toekomst.

Met Vriendelijke Groet,

Vincent van den Born

PVV Den Helder