Wie wil nu geen steampunk laptop?

Ooit gehoord van steampunk? De allermooiste laptop die er is, is helemaal geen state of the art MacBook. Nee, dat is een laptop met de mooiste toetsen ter wereld, behangen met radertjes, als ware het een horloge. Plus een sleuteltje om je beeldscherm te activeren.

Alleen de touchpad, daar moeten ze nog iets op bedenken.

Of bekijk deze 39 steampunk-computer-mods eens. De een nog ‘hipper‘ (al is dat niet het juiste woord) dan de ander.

En hier een wat meer toegankelijke, doe-het-zelf-methode. Leuk om je writers block even te doen vergeten.