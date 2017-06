Op zoek naar een bijbaantje? Dan heb ik een tip voor je. Kaatsheuvel krijgt een uitlaatservice voor bejaarden.

Initiatiefneemster Monique Koesen-Vermeeren legt in het Brabants Dagblad uit dat haar nieuwe dienst inderdaad een verlengstuk is van de bekende hondenuitlaatservice. Het viel haar namelijk op dat veel mensen tegenwoordig meer aandacht geven aan huisdieren dan aan oudere familieleden.

De eerste keer dat Monique mijn 89-jarige vader kwam ophalen, was ik – eerlijk is eerlijk – een klein beetje sceptisch. Hij is namelijk niet de makkelijkste. Wel lief, maar ook opvliegend. Echt zo’n bejaarde met een eigen willetje. Slecht ter been ook en soms wat in zichzelf gekeerd. Maar Monique kreeg hem met haar olijke kopstem zo het busje in.

Daarna ben ik ze stiekem gevolgd naar het bos. Dat was zo’n genot om te zien! Monique had geen riem nodig. In het bejaardenlosloopgebied kwam pa al snel in zijn element. Lekker hollen en dollen! Nou ja, hollen. Monique met een tak in haar hand en hij met zijn rollator al kwispelend voor haar uit schuifelend. Hij reageerde ook goed op andere bejaarden. Heel speels alleen maar snuffelen.

Met vochtige ogen keek ik vanaf een afstandje toe. Daarna wandelden ze samen Kaatsheuvel in, op naar de warme bakker. Monique kocht een halfje wit terwijl mijn vader buiten trouw wachtte tot ze weer terugkwam.

Na afloop van de wandeling bracht ze mijn vader weer thuis; veilig, moe en voldaan. Heerlijk om als kind zo ontzorgd te worden! Ik kan zo’n bejaardenuitlaatservice dan ook iedereen aanraden, want hoe je het ook wendt of keert: een verzorgingshuis is ook maar gewoon een ouderenasiel waar het poepveldje vervangen is door een luier.

Ik denk dat dit initiatief tot iets heel moois kan leiden, míts we met zijn allen bereid zijn wat meer out of the box te denken. Hoeveel miljard zou het schelen aan zorgkosten wanneer we bejaarden voortaan door de dierenarts laten behandelen? Ik bedoel: als het echt zo is dat we beter zorgen voor ons huisdier dan voor oudere familieleden, dan gaan bejaarden er met die dierenarts alleen maar op vooruit. Toch?