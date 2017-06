De 50 beste films over schrijvers

In Hollywood zijn ze gek op films over schrijvers. Eigenlijk best wel raar, want iemand die de hele dag achter een tekstverwerker zit, is nu niet bepaald mediageniek. Daarom laten regisseurs schrijvers altijd van alles en nog wat doen, behalve schrijven natuurlijk.

De Amerikaanse site Flavorwire zette 50 films op een rijtje met schrijvers erin. Films die wél te pruimen zijn. Op nummer 1 staat Reprise uit 2006. Nooit gezien, maar daar ga ik snel verandering in brengen.

De films die ik wél ken:

Barfly (43 – prachtig!) over Charles Bukowski

My Left Foot (41 – vreselijk) over de zwaar gehandicapte Ierse schrijver Christy Brown

The Royal Tenenbaums (37 – heerlijke film waar je blij van wordt) over een familie van genieën

Misery (20 – hartstikke eng, vooral wanneer de enkels van die arme schrijver met een moker worden gebroken)

The World According to Garp (17 – klassieker en must see)

The Shining (9 – idem dito) over waarom je nooit met een schrijver naar een afgelegen oord moet vertrekken. Zie onderstaand fragment!