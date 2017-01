Is dat even handig opgelost. Studenten aan vijf hogescholen (Saxion, Hogeschool Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en de Haagse Hogeschool) kunnen niet meer frauderen bij tentamens. Voortaan stelt een computer uit duizenden vragen die in een landelijke database zitten, voor elk van hen een uniek tentamen samen. Vragen jatten heeft dus geen enkele zin meer.

Sterker nog, alle opgaven staan gewoon online om mee te oefenen. Zo wordt tentamenfraude voorkomen, aldus één van de hogescholen, want alle vragen zijn bekend. De opleidingen Bedrijfseconomie en Bedrijfsadministratie trappen af. De kracht van de oplossing zou schuilen in de veelheid aan vragen die in de database zit: bijna onmogelijk om uit je hoofd te leren.

Maar wat nu als het een student wél lukt om alle vragen uit het hoofd te leren? Nou, dan heeft die student (ik citeer de directeur van Saxion) “precies de kennis die gewenst is.”

Ik moest even gaan liggen toen ik dat las. Waarom dan nog college geven? Het betere stampwerk, meer is tegenwoordig niet meer nodig om je papiertje te halen. Of de student ook maar iets begrijpt van de methode of de theorie, doet er niet meer toe.

Iets dat simpelweg te voorkomen was geweest door slechts een klein deel van alle opgaven vrij te geven, in plaats van alles. Rijst de vraag waarom de vijf hogescholen dat niet doen. Ik kan slechts één reden bedenken. Voortaan zijn docenten geëxcuseerd wanneer ze bepaalde stof niet hebben behandeld en studenten klagen dat zij daardoor zakten voor het tentamen: “Wat zeur je nou, je had toch alle vragen?”

Ik geloof niet dat ik ooit zo’n luie vorm van onderwijsvernieuwing heb gezien.