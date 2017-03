Voortaan weet jij waarom de ene kop goed gelezen wordt en de andere niet

Het belang van een goede kop – ik heb het er altijd over tijdens mijn cursussen – kan niet worden overschat. Zéker niet online, waar de concurrentie moordend is. Zoveel koppen om uit te kiezen! Waar klikken de lezers op en waarom?

Waar een goede kop aan ‘moet’ voldoen, is nu wetenschappelijk onderzocht door de Universiteit van Amsterdam, in samenwerking met Blendle. Het hele onderzoek (Engels, pdf) vind je hier.

En wat blijkt?

Slecht voor de click through rate:

– Koppen met lange woorden

– Koppen met aanhalingstekens

– Koppen die eindigen met een vraagteken

Goed voor de click through rate:

– Koppen met signaalwoorden

– Koppen met negatief of positief geladen woorden

– Koppen met een voornaamwoord erin (jij je wij we)

Boven alles dient een kop vooral nieuwsgierigheid te wekken bij de lezer. De titel ‘Man’ boven een column over een man in het park, werkt goed in een papieren krant, maar niet online.

P.S. Sorry voor de lelijke kop boven dit stukje.