Ook zo toe aan een goed idee?

“Je hebt mensen met veel ideeën,” zei een cursist laatst tegen me “en je hebt mensen met weinig ideeën.”

Ik denk dat dat niet zo is. Er zijn enkel mensen met ideeën.

Creativiteit zit in ieder van ons, klaar om gebruikt te worden. Sterker nog: het is overal. Creativiteit heeft ook niets met IQ te maken. Het is veel eerder een manier van denken.

Bijna elke blogger of columnist die ik ken, werkt op de volgende manier:

Wanneer de deadline nadert, kruipt hij achter zijn laptop en denkt: waar zal ik eens over gaan schrijven? Eigenlijk heeft hij – daar komt die uitdrukking! – nog geen idee. Tien tegen één dat juist dán de inspiratie stagneert.

Daarom heb ik een online cursus ontwikkeld. Eentje waarin we samen op jacht gaan naar het idee voor een stuk; de insteek, de clou, de brainwave die alles ‘rond’ maakt. Zodat je, wanneer je achter je tekstverwerker kruipt, precies weet waar jouw stuk naartoe gaat.

Precies weten waar je morgen over gaat schrijven – dus: het idee al hebben – heeft twee belangrijke voordelen:

1) Het geeft je ‘onderbewuste’ een voorsprong van 12 uur. De hele nacht kan het idee gisten en lekker ‘inweken’ in je brein. Hoe belangrijk dat is, leer ik je verderop in deze cursus.

2) Morgen kun je al je energie gebruiken voor het schrijven. Al die wilskracht hoef je niet meer te ‘verspillen’ aan het zoeken naar ideeën. Je hebt je idee, je weet waar je naartoe wil met je tekst. Alles is helder!

Ja, er zijn columnisten en bloggers die zeggen dat deadlines hen juist ‘dwingen’ tot ideeën. Maar dat is echt onzin. Tijdnood dwingt je alleen maar gebruik te maken van het eerste idee dat in je opkomt. En het eerste idee is zelden het beste idee. Beter is het tijd te besteden, om juist die ideeën te vinden die minder voor de hand liggen.

Hoe je dat het beste doet, leer ik je in deze cursus.