Creativiteit: waarom lukt het anderen wel?

Schrijvers, columnisten en bloggers die creatief even ‘vast’ zitten, kijken vaak met afgunst naar het werk van anderen. Waarom lukt het anderen wel? Het is niet eerlijk!

Nou, het is wel eerlijk. De waarheid is namelijk: bij hen lukt het net zo vaak niet.

Vergeet nooit dat je alleen maar het allerbeste werk leest van die columnist of blogger. De rest van zijn schrijfsels, alles wat mislukte, krijg je niet te zien. Bij degenen die jij bewondert, is het net als bij alle andere schrijvers: aan dat ene geweldige stukje gingen heel wat teksten vooraf die simpelweg niet goed genoeg waren.

Trial & error, meer is het niet. Daarom: Never give up!

Om je wat makkelijker door die moeilijke fase van trial and error heen te loodsen, heb ik een infographic voor je. Als hart onder de riem: