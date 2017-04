De totale studieschuld van alle (oud-)studenten in Nederland bedraagt 17,9 miljard euro, meldt het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Het bedrag loopt rap op. Nu al heeft tweederde van alle studenten na afloop van zijn studie een schuld bij de overheid van gemiddeld 15.000 euro. Dat is bijna tweemaal zoveel als tien jaar geleden.

17,9 miljard euro. Dat zijn 7,2 miljard biertjes, moppert het ISO. Niet eerlijk! Bovendien krijg je met een studieschuld minder makkelijk een hypotheek.

Ik vind dat een vreemd argument. Je studie vergroot juist je kans op een hoger salaris en dus op meer hypotheek. Ik bedoel: alsof je zonder die studie dat huis wel had kunnen kopen. Trouwens, wat is het verschil tussen lenen voor je woning en lenen voor je studie? Waarom is het één wel volkomen normaal en het andere niet? Jeetje, heb je 15.000 euro minder te besteden. Dan maar geen nieuwe badkamer.

Gelukkig is er ook goed nieuws: studeren en een eigen huis gaan prima samen! Laatst zat ik met een student in de kroeg. Hij leent maximaal, legde hij me uit. Niet voor zijn studie, want die betalen zijn ouders. Door maximaal te lenen, spaart hij alvast voor het kopen van een huis.

Eerst begreep ik hem niet, maar hij rekende het me voor. Als oud-student heeft hij straks 35 jaar de tijd om zijn schuld af te lossen. Bovendien is de rente op zijn lening (die niet wordt geregistreerd bij het BKR) de komende jaren slechts 0,01 procent. En mocht in de toekomst iets faliekant misgaan, dan is het altijd mogelijk de terugbetaling tijdelijk op te schorten. Daar kan geen hypotheek tegenop!

De student grijnsde van oor tot oor en ik wist: geen wonder dat die zogenaamde studieschulden in rap tempo oplopen. Het is niet eerlijk!



