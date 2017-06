PR-poep! Trap er niet in!

Alle Tilburgers mogen meedenken bij de zoektocht naar een nieuwe burgemeester. Daartoe heeft de gemeente een communicatiebureau in de arm genomen, dat gaat praten met inwoners. Zij mogen vertellen aan welke eigenschappen de nieuwe burgemeester moet voldoen. Aan de hand daarvan wordt dan een profielschets opgesteld.

Niet om het een of ander, maar wat is dit voor PR-poep? En hoezo een nieuwe profielschets? Wat is er mis met de vorige, die van zeven jaar geleden? Helemaal niets natuurlijk, maar je moet als gemeente de burger nu eenmaal het gevoel geven dat hij inspraak heeft. Vandaar de poppenkast. Ga maar na: niet voor niets neemt de gemeente een communicatiebureau in de arm, in plaats van een onderzoeksbureau. Er moet iets verkocht worden aan de burger. Een dode mus.

Daar staat de medewerker van het communicatiebureau al voor je deur. “Vindt u ook dat onze nieuwe burgemeester een ‘verbinder’ moet zijn? Iemand die zich gemakkelijk en graag onder de mensen begeeft? Ja? Mooi! Noteren we dat. Tot ziens!”

Trap er niet in. Iedere burgemeestersbenoeming is een partijpolitieke benoeming. Is dat niet vreemd? Ik kan geen enkel argument bedenken waarom een burgemeester lid zou moeten zijn van een (grote) politieke partij. Al was het maar omdat het júíst de bedoeling is dat de burgemeester bóven alle partijen staat. Niet-gebonden kandidaten zouden de voorkeur moeten krijgen! Maar dat zal nooit gebeuren.

Officieel is het de Tilburgse gemeenteraad die kandidaten voordraagt, maar in de praktijk is het de lange arm van de Haagse hectare, het old boys network, die aan de touwtjes trekt.

Het zijn de grote partijen die onderling bedisselen wie er in Tilburg aan de beurt is voor een burgemeesterspost. Zo rolt de politiek: altijd de mond vol van democratie – behalve wanneer het de eigen baantjescarroussel betreft.

