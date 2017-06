Studeren is investeren, óók in de seksclub

Ik weet niet of het met Jet Bussemaker en haar bezuinigingen te maken heeft, maar ik lees hier een interview met twee studentes die in een seksclub op de Veluwe werken. Tachtig euro netto per uur verdienen ze. Geef ze eens ongelijk. Als je toch al one night stands hebt, kun je het net zo goed betaald doen.

Werken in een seksclub, je moet het natuurlijk wel kunnen. Je lichaam, die heilige tempel, zomaar even in bruikleen geven aan een dikbuikige trucker op witte sokken. Dan ben je pas echt gemotiveerd voor je studie!

Met dat beeld voor ogen heb ik deze week een aantal keren een wandeling gemaakt over de campus van de Universiteit van Tilburg. Het zweet brak me uit. Al die jonge, lieve meisjes, ze ademen onschuld. Maar nu weet ik beter. Overdag wonen ze als Madelief van de Pas een symposium bij over het empirisch ideaal van de zuivere wetenschap.

Maar ’s avonds heet diezelfde Madelief van de Pas opeens Dacy Drilling. Op hoge hakken en nylons vindt ze zichzelf terug onder de soepel stotende heupen van een vertegenwoordiger in mengkranen. Dampend van het zweet duwt hij zijn tong in haar mond, kneedt haar borsten als brooddeeg.

Dit is het dus, denkt Madelief van de Pas: studeren is investeren. Ze spreidt haar benen en zucht eens als na drie stoten de ontlading volgt.



