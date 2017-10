Tips voor een succesvol studentenleven

Het nieuwe collegejaar is net zes weken oud, en nu zie ik ze al over de campus dolen: eerstejaars met hun ziel onder de arm. Nee, het valt niet mee, zo’n nieuw leven, in een vreemde stad, op een vreemde universiteit. Daarom een paar tips. Doe er je voordeel mee.

Houd je smartphone in je tas wanneer je op de campus bent. Kijk niet op dat scherm maar práát met anderen. Gewoon, IRL, de mensen om je heen. Bedenk: een smartphone is niets meer dan een fopspeen voor volwassenen. Zijn ze het ding kwijt, dan is het dolle paniek. Hebben ze hun smartphone weer, kalmeren ze direct. Laat zien dat jij zo niet bent. Leg je smartphone nooit naast je bed. Voor je het weet, zit je elke ochtend op de rand van je bed je mail te checken. Niet doen, want je zo begin je de dag met andermans zorgen. Maak je niet druk over Instagram, Snapchat, Twitter, Facebook. Daar laten mensen enkel hun betere ik zien, net zolang tot ze er ook zelf in geloven. Vergeet nooit: het ergste wat je kunt doen, is liegen tegen jezelf. Wees realistisch over je studie: verwachtingen komen niet altijd uit. Zo maakbaar is het leven niet. Als een docent tegen je zegt: “Je kunt alles bereiken in het leven, als je maar wilt,” dan zegt hij eigenlijk: “Als iets je niet lukt, is dat gewoon je eigen schuld.” In godsnaam, doe niet aan time management. Systemen als Getting Things Done en Inbox Zero leiden nergens toe. Je leven wordt er enkel maar drukker en hectischer van. Daarom kun je maar beter gewoon aan het studeren gaan, in plaats van je studieaanpak eindeloos te organiseren. Wat af is, is af. En morgen is er weer een dag. Omarm het minimalisme. Koop ervaringen in plaats van spullen. Reizen, concerten, de bioscoop. Waarom? Spullen verouderen alleen maar, terwijl zelfs de slechtste ervaring uiteindelijk een goed verhaal wordt. Op de vorige tip geldt één uitzondering: neem geen autorijlessen. Zonde van je geld (of dat van je ouders). Over een jaar of tien is de zelfrijdende auto er en heb je niets meer aan dat papiertje. Tot die tijd neem je de trein en de fiets. Ga niet om met studenten die, in plaats van te lachen, op vlakke toon “dat is grappig” antwoorden. Wantrouw vreemden die zeggen het beste met je voor te hebben. Politici bijvoorbeeld. Maak je niet druk over zaken waaraan je niets kunt veranderen, zoals het weer, een wegomlegging, Gerard Joling, Noord-Korea, Donald Trump of de aandelenmarkt. Dat is hét recept voor overspannenheid. Concentreer je op datgene waarop je wél invloed hebt. Je studie bijvoorbeeld. Tijd is helemaal niet zo schaars als de meeste mensen beweren. Daarom: relax, doe af en toe eens helemaal niets. Neem een kat en ontdek: nietsdoen is een niet te onderschatten bezigheid. Tot slot: laat je niet ondersneeuwen, door wie dan ook. Bedenk: de brutale mens heeft de halve wereld. En de rest is water.

