Universele brief der gekwetsten

Geachte mevrouw/meneer ………….. [vul hier de naam in van degene die iets zei wat u niet welgevallig was]

U kwetst mij. Waarom? U kent mij niet en ik ken u niet. Wat heb ik u misdaan? Ik zal uw opmerking niet herhalen, maar het ging over ………….. [vul hier de gekwetste groep in waartoe u behoort. Bijvoorbeeld Fiat-Panda-rijders of Senseo-drinkers]. Uw uitlating maakt woede, verdriet en onbegrip in mij los. Ik ben geschokt en voel mij ten diepste geraakt. Waarom doet u zulke uitspraken? Waarom houdt u geen rekening met andermans gevoelens?

Of denkt u soms dat u de leukste thuis bent? Welnu, grappen maken ten koste van anderen is altijd ongepast en verwerpelijk. Durft u wel, tegen mensen die zich niet kunnen verdedigen? Doelbewust schetst u een karikaturaal beeld. Niet alleen van mij, maar tevens van duizenden andere ………….. [vul in: bijvoorbeeld mensen met een klompvoet, of een Billy-boekenkast]. Een stereotiep dat louter vooroordelen in stand houdt. Zoiets kan niet anders dan kwetsend zijn bedoeld. Waarom bent u zo? Waarom mij zo wegzetten, zonder enig mededogen of begrip?

Vindt u dat normaal, zomaar de vrijheid nemen iets te zeggen dat mogelijk mensen kan kwetsen? Voelt u zich daar soms goed bij? Voelt dat stoer? Waarom mij en alle andere ………….. [vul in: bijvoorbeeld Volendammers, of mensen met een bladblazer] zo minderwaardig behandelen? Bent u soms superieur? Ja, ik ken types als u maar al te goed. Uw kwetsende opmerking is slechts het topje van de ijsberg. In uw zieke brein spoken gedachten rond die nog vele malen erger zijn. U bent een psychopaat, een parasiet, een fascist, een seksist en een racist in één. Daarom zouden ze u niet alleen moeten censureren, maar ook compleet verbieden.

Ik pik dit niet. Ik eis publiekelijk excuses. Maar daar bent u te laf voor, want ik weet nu al wat u gaat antwoorden. Dat uw opmerking absoluut niet kwetsend is bedoeld. Beseft u wel dat u mij daar enorm mee kwetst? Sinds wanneer is het aan u om te beoordelen of ik iets als kwetsend mag ervaren of niet? Want over mijn gevoel valt niet te discussiëren! Ik voel wat ik voel! En ik kies ervoor mij gekwetst te voelen. Maar daar heeft u blijkbaar geen enkel respect voor. Smerige schoft.

Hoogachtend,

……….. [vul hier een verzonnen naam in, nooit uw echte naam]