Wanneer heb jij je meest creatieve momenten?

Dit is iets wat ik niet genoeg kan benadrukken: een ontspannen geest is een ABSOLUTE NOODZAAK voor creativiteit. Er zijn columnisten en bloggers die beweren dat ze pas onder hoogspanning (help, de deadline!) tot hun meest creatieve momenten komen, maar dat is echt onzin.

Als je rust in je hoofd creëert, ontstaat er meer ruimte voor nieuwe ideeën. Ontspanning dus. Voor mij is dat douchen, maar er zijn natuurlijk genoeg andere momenten die de geest ontspannen, die – zo noem ik dat altijd – je gedachten op de halfautomatische piloot zetten. Denk maar aan zaken als de hond uitlaten, de vaatwasser uitruimen, hardlopen en na het werk naar huis fietsen. Of: strijken, onkruid wieden, boontjes doppen, keukenkastjes schoonmaken of het huis schilderen. Allemaal zaken die weinig denkkracht vragen én op de een of andere manier ontspannen.

Meer ontspanning betekent meer dopamine. Dopamine is het stofje dat met geluksgevoelens te maken heeft. Hoe meer dopamine wordt aangemaakt, des te creatiever we zijn. Google er maar eens op.

Ontspanning en een zekere vorm van loomheid geven je de beste kans op creatieve ideeën. Lees onderstaande infographic er maar eens op na en doe er je voordeel mee!