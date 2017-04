De bel gaat. Een monteur van Enexis staat voor mijn deur. Hij komt de slimme meter installeren. Overal in het Tilburgse wijkje waar ik woon, lopen de Enexis-mannetjes rond. De slimme meter wordt de komende jaren door heel Nederland uitgerold en is helemaal gratis. Een beetje zoals Facebook ook gratis is: je betaalt met data.

Dankzij de slimme meter hoef je nooit meer je gas- en elektriciteitsverbruik door te geven. Dat doet het apparaat voor je, tot in detail. Zo weet je energieleverancier straks precies wanneer je thuis bent, wanneer je onder de douche stapt, hoe laat je gaat slapen en wanneer je op vakantie bent. Tenzij je bezwaar maakt tegen het uitlezen van al die data. Dan belooft de energieleverancier dat niet te zullen doen. Maar ze kúnnen het natuurlijk wel.

Een kennis van mij belde zijn energieleverancier met één simpele vraag: beschikken werknemers die bij al die gevoelige data kunnen, over een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag)? Oei, daar had het energiebedrijf nog nooit over nagedacht.

Wat kun je als consument met een slimme meter? Energie besparen? Nee, helaas. Het apparaat doet het licht niet uit wanneer je dat vergeet. Wel kun je er allerlei apps op aansluiten waarmee je je energieverbruik tot in detail kunt monitoren. Maar de makers van die apps kijken dan natuurlijk wel met je mee. Weten zij straks óók wanneer je op vakantie bent.

En verder? Verder regent het klachten op consumentenfora. Energierekeningen zouden ná installatie van de slimme meter plots 20 tot 30 procent hoger uitvallen.

Om een lang verhaal kort te maken: ik heb de slimme meter geweigerd. Want dat mag, al was de installateur oprecht verbaasd. Wie wil nu géén slimme meter? Dat vond hij toch echt wel een beetje dom.

