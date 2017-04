Het nieuwe betuttelen van studenten

Nijmeegse studenten kunnen voortaan hun inkopen doen bij een filiaal van de Spar, op de benedenverdieping van het Erasmusgebouw. De Radboud Universiteit stelde wel een eis: in het filiaal op de campus mogen geen alcohol en tabak worden verkocht.

Sommige critici spreken van ‘het nieuwe betuttelen’, maar dat is natuurlijk onzin. Het wegnemen van ongezonde keuzes is gewoon een stukje service naar de studenten toe. Van bovengemiddeld intelligente jongvolwassenen kun je onmogelijk eigen verantwoordelijkheid verwachten. Bovendien levert zelf inschatten wat wel en niet goed voor je is, enkel maar keuzestress op. Daarom doet de Radboud Universiteit dat voor studenten: géén alcohol en níét roken.

In Nijmegen begrijpen ze dat ‘opleiden’ en ‘opvoeden’ identieke begrippen zijn. Het is niet de student zelf die ervoor moet zorgen dat zijn leven vorm krijgt. Nee, dat doet de universiteit. Vandaar ook al die verplichte werkcolleges, contact-uren en wekelijkse huiswerkopdrachten. Studenten moet je bij de les houden, want zelfredzaamheid is hen vreemd. Niet voor niets kiezen studenten maar wat vaak de verkeerde opleiding, met alle gevolgen van dien. Autonomie en zelfsturing, ze zijn er nog niet aan toe.

In het diepst van zijn gedachten is elke student gewoon een scholier. Een overjarige puber die, als je hem de kans geeft, stiekem rookt in het fietsenhok. Daarom neemt de Radboud Universiteit studenten bij de hand. Voor wetenschappelijk onderwijs geldt daar: hoe schoolser, hoe beter. Het is bijna jammer dat staand het volkslied zingen nog niet is ingevoerd.

Maar hé, wat niet is, kan nog komen, want als één universiteit in Nederland studenten opleidt – pardon, opvoedt – tot kritische, weldenkende, zelfstandige academici, dan is het wel de Radboud Universiteit.